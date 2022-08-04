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Росія вдарила по центру Торецька. Загинули вісім людей, четверо поранені

Троє поранених – діти. 

Росія вдарила по центру Торецька. Загинули вісім людей, четверо поранені
Торецьк
Фото: Торецька ВЦА

Російська армія сьогодні близько 11 години відкрила артилерійський вогонь по центральній частині Торецька.

Загинули вісім людей: сім цивільних і один поліцейський. Поранень зазнали чотири людини, серед них троє – діти. Про це повідомила Торецька міська ВЦА в фейсбук

Обстріл торецька 4 серпня
Фото: Торецька ВЦА
Обстріл торецька 4 серпня

"Ворог не спиняється! Він цілить по мирному населенню, не жаліючи нікого! Зробіть висновки! Евакуація – це єдиний дієвий спосіб зберегти власне життя! Збережіть життя своїх близьких, особливо дітей. Ви несете відповідальність не тільки за себе, а й за тих, хто Вас оточує!" – закликали в адміністрації.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, цього тижня розпочалася обовʼязкова евакуація мешканців Донеччини. Два потяги з донеччанами вже відправились до Кіровоградщини. 

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