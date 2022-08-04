Україна розчарована рішенням Ліванського суду зняти арешт із судна, яке перевозило крадений український урожай, – МЗС

Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням суду Триполі (Ліван) зняти арешт із сирійського судна "Laodecia", яке перевозить крадену Росією українську сільськогосподарську продукцію. Попри надані докази, суд не взяв до уваги позицію компетентних органів України.

Про це повідомило МЗС у своїй заяві щодо рішення суду у Триполі.

"Україна завжди докладала зусиль задля підтримки продовольчої безпеки Лівану, посівши перше місце серед експортерів аграрної продукції до цієї країни за підсумками 2021 року. Українські доставки продовольства не припинялися навіть після початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Після відкриття українських чорноморських портів перший зерновоз відбув з Одеси саме до Лівану", – йдеться в заяві МЗС.

Міністерство повідомляє, що, враховуючи складну продовольчу ситуацію в Лівані, у координації з українськими власниками незаконно вивезеного вантажу ліванській стороні пропонували реалізувати українське борошно та ячмінь за пільговою ціною.

Проте рішення ліванського суду дозволяє судну "Laodecia", яке перебуває під дією міжнародних санкцій через незаконне вивезення вантажів з тимчасово окупованих територій України, безперешкодно покинути порт Триполі з вкраденим українським урожаєм.

"Зазначене рішення фактично заохочує Росію до продовження крадіжок на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Крім того, таким рішенням Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера", – зазначають у дипломатичному відомстві.

"Закликаємо ліванську сторону скасувати рішення щодо зняття арешту із судна "Laodecia" та вжити заходів задля попередження подальших спроб використовувати Ліван для оборудок із краденими українськими зерновими", – підсумовують своє звернення в МЗС.

Нагадаємо, раніше Ліван наклав арешт на судно на час розслідування походження вантажу. А ввечері 3 серпня суд, попри надані українською стороною докази походження продукції, анулював рішення, що забороняли судну залишати порт.

Також повідомлялось, що росіяни спрямовують крадене українське збіжжя через cирійські порти.

За інформацією New York Times, Кремль намагається продати вкрадене в Україні зерно постраждалим від посухи країнами Африки.