Росія постійно називає нові дати проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей, але “голосування” не відбуваються.

Про це повідомив в інтерв'ю LB.ua заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Він нагадав, що раніше з’явилася інформація про нібито проведення “референдумів” 11 вересня, бо це збігається з єдиним днем голосування в Росії. Потім лунали повідомлення про те, що, можливо, псевдореферендуми відбуватимуться пізніше.

“У будь-якому разі не хотілося б навіть цього аналізувати, бо ми впевнені, що такого референдуму не відбудеться, тому що ці території не будуть під контролем РФ”, – наголосив Жовква.

На його думку, постійно надсилаючи ці сигнали про проведення “голосування”, Москва демонструє, що сама не впевнена у тому, що їй вдасться зберегти контроль над тимчасово окупованими територіями.

“Тому все, що в Кремлі роблять, – транслюють подібну інформацію внутрішній російській аудиторії”, – підсумував він.

Нагадаємо, слідчі відкрили кримінальне провадження щодо викрадення окупаційною владою виборчої документації з Державного архіву Херсонської області.