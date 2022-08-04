Домовленостей про режим тиші не може бути до звільнення територій і ситуації станом на початок відкритої війни, – Жовква

Заступник Єрмака наголосив, що будь-які перемовини зараз можуть вестися лише на полі бою.

Україна не буде погоджуватися на перемовини з Росією лише заради перемовин, і тим більше – на переговори на умовах країни-агресора.

Раніше росіяни вже пробували вести перемовини на своїх умовах, і це закінчилося для них невдачею. Про це заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомив в інтервʼю LB.ua.

"До того моменту, як Україна не звільнить свої території і не дійде до ситуації хоча б станом на початок відкритої російської агресії, про жодні подібні домовленості щодо режиму тиші не може й бути мови. Тобто припинення вогню само по собі не може бути передумовою для ведення мирних переговорів. Сьогодні ми говоримо, що будь-які перемовини можуть вестися лише на полі бою. І нікому не вдасться – жодним аналітикам чи колишнім державним діячам – зламати готовність України до опору, до звільнення усіх своїх територій", – наголосив він.

Жовква додав, що на тлі підготовки ЗСУ до контрнаступу на окремих напрямках все частіше лунають гасла про необхідність запровадження режиму тиші. Однак жодного разу ці гасла не лунали ні від президента США, ні від лідерів країн G7. До риторики про тишу вдаються лише в аналітичних доповідях.

Нагадаємо, що політико-дипломатичні перемовини України й Росії зупинені, продовжуються тільки обговорення гуманітарних питань, зокрема звільнення полонених. У МЗС України наголошували, що заяви Росії про готовність до переговорів спричинені бажанням зупинити контрнаступ.