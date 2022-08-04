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В Авдіївці залишається лише 10% населення міста

За добу місто обстрілюють близько 20 разів.

В Авдіївці залишається лише 10% населення міста
Наслідки обстрілів Авдіївки
Фото: Telegram/Павло Кириленко

У місті Авдіївка Донецької області залишається близько 2,5 тисяч цивільних.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш, пише "Радіо Свобода”.

Це 10% від населення, яке було у місті до повномасштабого вторгнення Росії,.

“Люди живуть у жахливих, нелюдських умовах. Немає води, газу. Електрика відсутня близько трьох місяців. Воду намагаємося підвозити, але дуже складно це робити”, – сказав Барабаш.

За добу місто обстрілюють близько 20 разів.

Очільник ВЦА додав, що російська армія застосовує весь спектр артилерії та авіацію.

“Декілька днів поспіль ворог не припиняє спроб наступу на місто. Все під прикриттям артилерії, авіації. Майже щодня двічі на день б’є авіація. Працюють з усіх систем артилерії, які тільки є в наявності. Використовують “Сонцепьоки” (важка вогнеметна система – ред.), ракети “Іскандер”. Застосовують дистанційне мінування”, – розповів Барабаш.

Водночас він сподівається, що українським військам вдасться втримати місто.

Нагадаємо, в американському Інституті ведення війни (ISW) повідомили, що російські війська, ймовірно, вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області. Окупанти не чекатимуть відступу ЗСУ внаслідок російських операцій з оточення на північному сході від населеного пункту.

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