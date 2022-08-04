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На півдні окупанти намагалися вести штурм за двома напрямками

Це Білогірка - Андріївка та Сухий Ставок - Біла Криниця.

На півдні окупанти намагалися вести штурм за двома напрямками
Фото: EPA/UPG

У південному напрямку російська армія намагалася вести штурмові дії за двома напрямками: Білогірка - Андріївка та Сухий Ставок - Біла Криниця.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

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“У спробі відновити втрачене положення успіху не мав, ретирувався”, – йдеться у повідомленні.

В ОК зазначили, що натомість активізувалася ворожа авіація. Двічі парами літаків штурмової авіації Су-25 РФ атакувала населені пункти Бериславського району. 

“Гелікоптерними парами ворог п’ять разів атакував наші позиції. Втрат немає”, – додали військові

Нагадаємо, у середу, 3 серпня ворог обстріляв реактивною системою залпового вогню “Град” південну околицю села Костромка у Херсонській області. Загинула людина.

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