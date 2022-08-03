Під час обшуків знайшли й іншу зброю та набої.

Депутат однієї із селищних рад Харківщини продавав зброю в інтернеті. А замовлену клієнтом гвинтівку просто відправив "Новою поштою".

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"На щастя, про оголошення було вчасно повідомлено в поліцію і наші працівники відпрацювали блискуче! Здійснили оперативну закупку, вилучили гвинтівку Маузера калібру 7,9 мм та затвор до неї, провели експертизу, яка встановила реальну боєздатність зброї", - розповів Болвінов.

За його словами, правоохоронці опісля провели обшуки за місцями реєстрації та помешкання депутата.

При цьому знайшли 130 набоїв калібру 7,62 мм до АК, пістолет Walter Mod. PP калібру 7,65 мм, а також 50 набоїв до вищевказаного пістолета.

Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України - носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Депутат загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше слідчі Нацполіції знайшли у жителя Київщини 17 одиниць зброї та велику кількість боєприпасів.

На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати й кілька тисяч патронів.