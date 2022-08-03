"Гвардійці Батальйону імені генерала Кульчицького нагадали загарбникам, що Святогірськ - це Україна".

Бійці Національної гвардії підняли український прапор на найвищій точці частково окупованого Святогірська (Донеччина).

Про це повідомили в пресслужбі НГУ.

"Гвардійці Батальйону імені генерала Кульчицького нагадали загарбникам, що Святогірськ - це Україна! І що ми невдовзі повернемося на рідну землю", - наголосили військові.

В Нацгвардії підкреслили, що "окупанти та їх прислужники - колаборанти підуть за рузьким кораблем".

Нагадаємо, Ізюм-Словʼянськ, Святогірськ-Словʼянськ, Лисичанськ-Соледар були одними з напрямків, де тривали найбільш активні бої.

У червні ДБР відкрило провадження щодо міського голови Святогірська, який публічно підтримав росіян.