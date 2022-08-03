Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Українська ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, – Повітряні Сили
Українська ППО збила 7 з 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, – Повітряні Сили
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
ГоловнаСуспільствоВійна

Нацгвардійці підняли український прапор на найвищій точці частково окупованого Святогірська

"Гвардійці Батальйону імені генерала Кульчицького нагадали загарбникам, що Святогірськ - це Україна".

Нацгвардійці підняли український прапор на найвищій точці частково окупованого Святогірська
Фото: Святогірська міська військова адміністрація

Бійці Національної гвардії підняли український прапор на найвищій точці частково окупованого Святогірська (Донеччина).

Про це повідомили в пресслужбі НГУ.

"Гвардійці Батальйону імені генерала Кульчицького нагадали загарбникам, що Святогірськ - це Україна! І що ми невдовзі повернемося на рідну землю", - наголосили військові.

В Нацгвардії підкреслили, що "окупанти та їх прислужники - колаборанти підуть за рузьким кораблем".

Нагадаємо, Ізюм-Словʼянськ, Святогірськ-Словʼянськ, Лисичанськ-Соледар були одними з напрямків, де тривали найбільш активні бої.

У червні ДБР відкрило провадження щодо міського голови Святогірська, який публічно підтримав росіян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також