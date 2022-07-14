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Залужний назвав напрямки найактивніших боїв

На Херсонському напрямку оборонці продовжують звільнення територій. 

Залужний назвав напрямки найактивніших боїв
головнокомандувач ЗСУ – генерал Валерій Залужний
Фото: Сегодня

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про нову телефонну розмову з Головою обʼєднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Залужний у ТГ повідомив, що проінформував Міллі про зосередження основних зусиль ворога на півночі Луганської і Донецької областей. Там окупанти намагаються витіснити захисників із займаних позицій.

"Активні бойові дії ведуться на напрямках Ізюм-Словʼянськ, Святогірськ-Словʼянськ, Лисичанськ-Соледар, Лисичанськ-Сіверськ, Попасна-Соледар. Нам вдається відбивати масовані атаки ворога. На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують звільняти наші території", – зазначив Залужний. 

Він та Марк Міллі обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги. 

"Я підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів", – наголосив Залужний.

Генерал Міллі відзначив ефективність роботи наших ракетно-артилерійських систем, зокрема застосування М142 HIMARS. 

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