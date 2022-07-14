Перехоплення ГУР: командири окупантів фальшують звіти про відпустки підлеглих

Натомість самі лікуються через вигадані поранення.

Загарбник у розмові зі своєю дружиною, розповідає про те, що російські командири доповідають керівництву, ніби їхні солдати щойно повернулися з відпусток, хоча ті не покидали позицій.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

Натомість комбрига відправляють лікуватись через вигадані поранення.

Загалом, окупанти невдоволені ставленням командування до підлеглих: "… ну, мы просто бл*ть быдло, оказывается месяц назад отдыхали, кайфовали судя по документам".

Нагадаємо, Росія розгортає пункти вербування на війну з Україною на всій своїй території. Охочих померти в Україні шукають навіть через приватні військові компанії.

Раніше російський військовий розповідав про ставлення до солдатів в окупаційній армії.