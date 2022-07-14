Перехоплення ГУР: командири окупантів фальшують звіти про відпустки підлеглих

Загарбник у розмові зі своєю дружиною, розповідає про те, що російські командири доповідають керівництву, ніби їхні солдати щойно повернулися з відпусток, хоча ті не покидали позицій.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.
Натомість комбрига відправляють лікуватись через вигадані поранення.
Загалом, окупанти невдоволені ставленням командування до підлеглих: "… ну, мы просто бл*ть быдло, оказывается месяц назад отдыхали, кайфовали судя по документам".
Нагадаємо, Росія розгортає пункти вербування на війну з Україною на всій своїй території. Охочих померти в Україні шукають навіть через приватні військові компанії.
Раніше російський військовий розповідав про ставлення до солдатів в окупаційній армії.