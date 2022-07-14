​ЄС може збільшити вдвічі імпорт газу з Азербайджану, – Reuters

Проєкт меморандуму, який вимагає схвалення урядів, є частиною зусиль ЄС по скороченню залежності від російського газу після вторгнення РФ в Україну.

Про це пише Reuters.

"Сторони прагнуть підтримувати двосторонню торгівлю природним газом, в тому числі за рахунок експорту в Європейський Союз, по Південному газовому коридору, в обсязі не менше 20 млрд кубометрів газу щорічно до 2027 року відповідно до комерційної доцільності і ринковим попитом", – йдеться в проєкті меморандуму.

По Трансадріатичному газопроводу, останньому відрізку трубопровідної мережі Південного газового коридору, в минулому році в європейські країни, такі як Італія, було доставлено понад 8 млрд кубометрів азербайджанського газу.

Зростання поставок також вимагатиме від Азербайджану розширення власного видобутку газу. У проєкті наголошується важливість "довгострокових, передбачуваних і стабільних контрактів" для забезпечення безпеки виробників газу. Але він також стверджує, що майбутні газові контракти повинні бути узгоджені з цілями ЄС щодо зміни клімату, що, на думку Брюсселя, вимагатиме різкого скорочення споживання газу, особливо після 2030 року.

Стурбованість з приводу подальших скорочень поставок російського газу посилилася на цьому тижні після початку планового ремонту газопроводу "Північний потік-1", по якому газ надходить до Німеччини. Уряди і компанії попередили, що Москва може продовжити відключення.

Раньше Азербайджан заявив, що має достатньо запасів газу для поставок в Європу і при необхідності він може збільшити поставки газу для сусідніх країн.

Нагадаємо, Євросоюз планує низку термінових заходів для економіки, включно зі скорочення споживання опалення, щоби пом’якшити вплив можливого припинення постачання природного газу Росією.