Кабмін виділив 1,4 млрд грн на придбання резервних пересувних котелень, насосних станцій та іншого обладнання

Їх закуплять на екстрений випадок у разі руйнування інфраструктури.

Кабмін погодив виділення 1,4 млрд грн для придбання запасу резервного обладнання та матеріалів. Вони в разі руйнування окупантами інфраструктури допоможуть забезпечити людей теплом і водою.

Про це йдеться на сайті КМУ.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, мають закупити пересувні котельні, дизельні генератори, системи очищення води, насосні станції тощо.

"Ми розуміємо, що російська армія — це терористи, які свідомо знищують критичну інфраструктуру, об’єкти водо-, електро- й теплопостачання. Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, нині в Одесу передали 33 очищувачі води від японського міста-побратима Йокогами.