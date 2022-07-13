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Кабмін виділив 1,4 млрд грн на придбання резервних пересувних котелень, насосних станцій та іншого обладнання

Їх закуплять на екстрений випадок у разі руйнування інфраструктури.

Кабмін виділив 1,4 млрд грн на придбання резервних пересувних котелень, насосних станцій та іншого обладнання
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін погодив виділення 1,4 млрд грн для придбання запасу резервного обладнання та матеріалів. Вони в разі руйнування окупантами інфраструктури допоможуть забезпечити людей теплом і водою.

Про це йдеться на сайті КМУ. 

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, мають закупити пересувні котельні, дизельні генератори, системи очищення води, насосні станції тощо.

"Ми розуміємо, що російська армія — це терористи, які свідомо знищують критичну інфраструктуру, об’єкти водо-, електро- й теплопостачання. Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, нині в Одесу передали 33 очищувачі води від японського міста-побратима Йокогами.

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