На зарплати медикам Україна отримала від США $1,7 млрд, - МОЗ

Це дозволить забезпечити лікарні коштами, які необхідні для реалізації програми медичних гарантій.

США надали Україні 1,7 мільярда доларів фінансової допомоги для виплат заробітних плат медикам.

Про це повідомили в українському Міністерстві охорони здоров'я.

Грант залучили на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку.

Як зазначив керівник МОЗ Віктор Ляшко, грант дозволить забезпечити лікарні коштами, які необхідні для реалізації програми медичних гарантій, зокрема, нарахування заробітних плат.

"Щомісяця державному бюджету України все важче й важче витримувати це навантаження власними силами. Тому ми вдячні США та Світовому банку за оперативне реагування на потреби системи охорони здоров’я України. 1,7 мільярда доларів – це не просто фінансова підтримка, це черговий внесок у перемогу України", – зазначив Ляшко.

Від початку 2022 року медзаклади України отримали за Програмою медичних гарантій 74 мільярди гривень.

Нагадаємо, нещодавно глава МОЗ повідомив, що в Україні щомісячно на зарплати медикам йде в середньому 8 млрд 700 млн грн.

Міністерство охорони здоров'я вперше отримало препарат Spinraza для лікування СМА. Його передали 13 лікарням.