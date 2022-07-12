Головне за ніч. Вівторок, 12 липня

34 жертви ракетного удару по місту Часів Яр, обстріляний дитсадок у Торецьку, вибухи в Миколаєві, дата Рамштайну-4.

Уночі майже по всій Україні лунали сирени повітряної тривоги, тривали обстріли, руйнувалися будинки, спалахували пожежі, зазнавали поранень люди.

Станом на ранок 12 липня рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у місті Часів Яр 34 загиблих, серед них дитину 2013 року народження. За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, станом на 6:30 працівники ДСНС розчистили близько 70% руїн.

Генеральний штаб повідомляє, що ЗСУ придушили спробу штурму окупантів на Харківському напрямку.

Противник намагається поліпшити тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях вздовж лінії зіткнення з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України. Застосовує штурмову та армійську авіацію. В окремих районах проводить фортифікаційне обладнання передових позицій.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 липня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Збройні сили України знищили близько 70 російських військових, 4 танки і одну броньовану машину. З 24 лютого по 12 липня було ліквідовано близько 37 470 окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Уранці ворог завдав по Миколаєву масованого ракетного удару і обстріляв дитсадок у Торецьку.

Про це йдеться в ранковому зведення від обласних військових адміністрацій.

Торецьк зазнав трьох ракетних ударів, одна ракета влучила у дитячий садок, куди дві інші – з'ясовується. Вночі росіяни обстріляли Слов'янськ, влучили напряму у приватний житловий будинок. За добу в області девʼятеро загинули, двоє поранені.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині. Детальніше – в новині.

У Харкові внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено п’ять багатоповерхівок.

На Харківщині вчора задокументовано понад 40 фактів пошкоджень від обстрілів окупантів і пожеж, що виникли внаслідок.

Міністри оборони України та США узгодили дату четвертої зустрічі у форматі Рамштайн. Вона має відбутися онлайн 20 липня.

Очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони України Олексій Резніков обговорили порядок денний наступної контактної групи з питань оборони України (UDCG).

Іран допомагатиме Росії вбивати українців - планує передати РФ кілька сотень безпілотників, зокрема бойових.

За словами радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, незабаром іранці мають намір розпочати навчати російських солдат керувати цими апаратами.

Інформація про постачання Іраном безпілотників до Росії з’явилася за день до першої поїздки президента Джо Байдена на Близький Схід на посаді президента США. Він зробить зупинки в Ізраїлі та Саудівській Аравії. Очікується, що головною темою обговорення стануть дії Ірану в регіоні та його ядерна програма.

Ім’я нового прем'єр-міністра Великобританії назвуть 5 вересня.

Наразі відомі 11 кандидатів у наступники Бориса Джонсона. Відсіювання претендентів почнеться вже цього тижня – перше голосування відбудеться у середу. Після відсіювання залишиться два кандидати, за яких консерватори (менше 200 000 тисяч членів партії) голосуватимуть поштою.

Хто, згідно з даними опитування сайту "Conservative Home", зараз має найбільшу підтримку – в нашій новині.

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