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Окупанти обстрілюють населені пункти на кордоні з Донеччиною і крадуть комунальну техніку в Лисичанську, – Гайдай

Збройні сили України тримають оборону на Луганщині і протидіють спробам росіян створити умови для майбутніх наступальних дій.

Окупанти обстрілюють населені пункти на кордоні з Донеччиною і крадуть комунальну техніку в Лисичанську, – Гайдай
Фото: Сергій Гайдай в Telegram

Однак під час “оперативної паузи” окупанти не припинили артилерійських та ракетних ударів, намагаються захопити невеликі населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей, аби блокувати великі міста.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, щонайменше від чотирьох авіаударів потерпали села і селища 11 липня.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

“Артилерійський вплив з боку росіян стає буденністю. Більше дивуємося, коли гармати та “гради” стихають на якусь мить, ніж тому, що артилерійська навала триває по чотири чи шість годин поспіль. Вчора та сьогодні вночі було вісім артилерійських обстрілів та щонайменше три – мінометні”, – написав він.

Окупанти завдають значних руйнувань житлу та інфраструктурі, на що не звертають уваги.

Такі населені пункти, як Білогорівка чи Верхньокам’янське, вже майже не впізнати. Але вони не цікавлять росіян, як і Рубіжне.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

“Що ці нелюди за три місяці там зробили? Обстежили житловий фонд. До речі, те саме робитимуть і в Сєвєродонецьку. Купа обіцянок на камери пропагандистських каналів у той час, коли в людей нема світла, води й газу”, – розповів він.

Гайдай додав, що в Лисичанську “зникає” комунальна техніка. Її не спрямовують на розбирання завалів чи ремонт комунікацій.

“Напевно, просто вивозять придбану нами за останні роки техніку в невідомому напрямку, залишаючи місцеве ЖКГ ні з чим. У переважній більшості такі випадки трапляються після того, як комунальне або приватне підприємство “офіційно обстежить” комендатура”, – підсумував він.

Раніше Сергій Гайдай повідомляв про те, що російські окупаційні війська не можуть захопити Білогорівку, що на Луганщині.

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