У південному напрямку ЗСУ ліквідували ще 52 окупантів

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували 52 військових російської армії.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Знищено також військову техніку ворога:

гаубицю «Мста-Б»,

міномет,

сім одиниць броньованої та автомобільної техніки,

склад з боєприпасами в Новій Каховці.

“Нашими штурмовиками нанесено три авіаційних удари по складам боєприпасів на Миколаївщині, в районах Снігурівки та Любимівки”, – зазначили в ОК.

Гелікоптери завдали ударів по опорному пункту противника в районі Правдиного та по ворожих позиціях навколо Олександрівки.

Втрати противника за ударами авіації уточнюються.

Нагадаємо, Російська Федерація втратила у війні проти України вже близько 37400 військових. Також знищено 1645 танків та 3828 бойових броньованих машин росіян.