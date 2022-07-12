У південному напрямку ЗСУ ліквідували ще 52 окупантів

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували 52 військових російської армії.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Знищено також військову техніку ворога:
- гаубицю «Мста-Б»,
- міномет,
- сім одиниць броньованої та автомобільної техніки,
- склад з боєприпасами в Новій Каховці.
“Нашими штурмовиками нанесено три авіаційних удари по складам боєприпасів на Миколаївщині, в районах Снігурівки та Любимівки”, – зазначили в ОК.
Гелікоптери завдали ударів по опорному пункту противника в районі Правдиного та по ворожих позиціях навколо Олександрівки.
Втрати противника за ударами авіації уточнюються.
Нагадаємо, Російська Федерація втратила у війні проти України вже близько 37400 військових. Також знищено 1645 танків та 3828 бойових броньованих машин росіян.