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У південному напрямку ЗСУ ліквідували ще 52 окупантів

Знищено техніку ворога.

У південному напрямку ЗСУ ліквідували ще 52 окупантів

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували 52 військових російської армії.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Знищено також військову техніку ворога:

“Нашими штурмовиками нанесено три авіаційних удари по складам боєприпасів на Миколаївщині, в районах Снігурівки та Любимівки”, – зазначили в ОК.

Гелікоптери завдали ударів по опорному пункту противника в районі Правдиного та по ворожих позиціях навколо Олександрівки.

Втрати противника за ударами авіації уточнюються.

Нагадаємо, Російська Федерація втратила у війні проти України вже близько 37400 військових. Також знищено 1645 танків та 3828 бойових броньованих машин росіян.

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