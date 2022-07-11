Росія втратила в Україні вже 37 400 солдатів

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Авдіївському напрямку.

Російська Федерація втратила у війні проти України вже близько 37400 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 37400 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1645 (+4);

бойових броньованих машин – 3828 (+5);

артилерійських систем – 838 (+4);

РСЗВ – 247 (+0);

засобів ППО – 109 (+1);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 188 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0);

крилатих ракет – 155 (+0);

кораблів/катерів – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2);

спеціальної техніки – 66 (+0).

Найбільших втрат за добу противник зазнав на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, українські бійці знищили на Херсонщині 4 склади з боєприпасами росіян.