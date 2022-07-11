​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
​Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, - Генштаб
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб, - Монастирський
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
Перед судом постане колаборант, що був окупаційним старостою сіл у Бучанському районі на Київщині, - МВС
Унаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, - Стратком
Унаслідок влучання по складу росармії в Новій Каховці ліквідували понад 100 рашистів, - Стратком
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія втратила в Україні вже 37 400 солдатів

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Авдіївському напрямку.

Росія втратила в Україні вже 37 400 солдатів

Російська Федерація втратила у війні проти України вже близько 37400 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 37400 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків – 1645 (+4);
  • бойових броньованих машин – 3828 (+5);
  • артилерійських систем – 838 (+4);
  • РСЗВ – 247 (+0);
  • засобів ППО – 109 (+1);
  • літаків – 217 (+0);
  • гелікоптерів – 188 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0);
  • крилатих ракет – 155 (+0);
  • кораблів/катерів – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2);
  • спеціальної техніки – 66 (+0).

Найбільших втрат за добу противник зазнав на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, українські бійці знищили на Херсонщині 4 склади з боєприпасами росіян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також