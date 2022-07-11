Росія втратила в Україні вже 37 400 солдатів

Російська Федерація втратила у війні проти України вже близько 37400 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 37400 (+100) осіб ліквідовано;
- танків – 1645 (+4);
- бойових броньованих машин – 3828 (+5);
- артилерійських систем – 838 (+4);
- РСЗВ – 247 (+0);
- засобів ППО – 109 (+1);
- літаків – 217 (+0);
- гелікоптерів – 188 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0);
- крилатих ракет – 155 (+0);
- кораблів/катерів – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2);
- спеціальної техніки – 66 (+0).
Найбільших втрат за добу противник зазнав на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, українські бійці знищили на Херсонщині 4 склади з боєприпасами росіян.