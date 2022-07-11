Ексканцлер Німеччини Шредер все ще хоче продовжувати говорити з Путіним

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер сказав, що хоче зберігати якісь контакти з президентом РФ Володимиром Путіним, та що у відсутності прогресу в переговорах для припинення війни є провина України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на dpa.

У коментарі Frankfurter Allgemeine Zeitung Шредер сказав, що "не відмовлятиметься від нагоди" переговорів із Путіним.

Коментуючи дебати з приводу допомоги Україні зброєю, ексканцлер розкритикував фокус на постачання зброї і сказав, що не вірить у розв’язку військовим шляхом.

"Закінчити війну можна тільки шляхом дипломатичних переговорів. Долю військових та українського цивільного населення можна полегшити лише дипломатичним шляхом", - упевнений Шредер.

Ексканцлер сказав, що зі своєї розмови з Путіним у березні зробив висновки, що той зацікавлений у досягненні якогось рішення шляхом переговорів.

"Як таке рішення може виглядати, з’ясувати можна тільки шляхом переговорів", - зазначив Шредер, закликаючи також "запобігти подальшій ескалації".

Нагадаємо, Шредер був канцлером Німеччини у 1998-2005 роках, а після цього увійшов до керівництва російських енергетичних гігантів - "Газпрому" і "Роснєфті". З початком війни його почали жорстко критикувати за збереження контактів з Путіним і відмову засудити дії РФ.

У травні Шредер усе ж відхилив пропозицію увійти в наглядову раду підконтрольного Кремлю газового гіганта "Газпрому" та залишив посаду голови ради директорів "Роснєфті".