Міністр оборони Туреччини: "Ми близькі до вирішення проблеми зернового коридору"

"Ми встановили дуже теплі відносини з паном Путіним і паном Зеленським і провели дуже ґрунтовні переговори".

В Туреччині заявили, що "близькі до вирішення проблеми зернового коридору" для експорту української продукції через Чорне море.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Туреччини Хулусі Акара для Global Haber.

"Ми є сусідами по Чорному морю і з Україною, і з Росією. Ми встановили дуже теплі відносини з паном Путіним і паном Зеленським і провели дуже ґрунтовні переговори", - зазначив Акар.

За словами міністра, влада Туреччини не визнає окупацію Криму і поважає територіальну цілісність України.

Чиновник зазначив, що його країна намагається домовитися про тимчасове припинення вогню, щоб покращити гуманітарну ситуацію.

"Тепер, в останній момент, до якого ми підійшли, виникла проблема із зерном. Ми знаходимося в контакті з Росією, Україною та ООН для вирішення. Ми близькі до вирішення проблеми зернового коридору", - наголосив Хулусі Акар.

Міністр додав також, що Президент Ердоган "дуже багато працював, щоб не допустити цієї війни. Ще за кілька годин до її початку він до останньої хвилини докладав величезних зусиль, щоб запобігти гарячому конфлікту".

Нагадаємо, Реджеп Тайїп Ердоган заявив про те, що уже 20 кораблів готові до вивозу зерна з України.

Тим часом журналісти "Схем" оприлюднили розслідування, у якому йдеться, що російські окупанти систематично вивозять крадене українське зерно в турецькі порти. Вони вимикають радари на суднах, але прослідкувати процес можна через супутникові дані. Журналісти також оприлюднили документи на зерно, яке великими партіями імпортує Туреччина. Походження зазначено як "Крим, РФ", попри те, що Анкара офіційно визнає анексію Криму незаконною.