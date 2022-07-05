Росія системно вивозить через Крим українське зерно в Туреччину, – розслідування "Схем"

Судна йдуть з вимкненими радарами, але їх можна простежити через супутники.

Російські окупанти систематично вивозять крадене українське зерно в турецькі порти. Вони вимикають радари на суднах, але прослідкувати процес можна через супутникові дані, йдеться в розслідуванні "Схем".

Журналісти також оприлюднили документи на зерно, яке великими партіями імпортує Туреччина. Походження зазначено як "Крим, РФ", попри те, що Анкара офіційно визнає анексію Криму незаконною.

Фото: Радіо Свобода

"Зерно вантажиться в порту «Авліта» (Севастополь), куди його звозять з тимчасово окупованих територій, зокрема Херсонської та Запорізької областей", – зазначено в розслідуванні.

Балкери регулярно заходили в підсанкційний порт Севастополя, де через термінал завантажувались зерном, потім прямували до Туреччини і там розвантажувались.

Одне з суден – "Михайло Ненашев" – щонайменше тричі здійснило такий рейс з Криму до Туреччини. 15 квітня супутник зафіксував цей танкер біля термінала "Авліта". Три дні судно через вимкнені радари лишалось непомітним для системи офіційного моніторингу суден Marine Traffic. Водночас цей сервіс зафіксував, що до заходу в кримський порт воно було порожнім. А після – вже завантаженим. 22 квітня "Михайло Ненашев" став у турецький порт Деріндже, через чотири дні система зафіксувала розвантаження.

Ще один рейс цей корабель здійснив у травні. 25.05 супутник помітив його біля термінала, наступного дня він вийшов у море і включив радари. Сервіс зафіксував вантаж на його борту. 30 травня судно зайшло в порт "Іскендерун" (Туреччина).

"За тиждень балкер повторив свій шлях, вийшовши з Туреччини порожнім. Зайшов в акваторію Чорного моря і взяв курс нібито на якірну стоянку «Кавказ» у Керченській протоці, вимкнувши радари. Але 14 червня супутник зафіксував його біля «Авліти». Того дня його трюми були порожніми, а в наступні – завантажені зерном", – зазначили журналісти.

18 червня балкер "Ненашев" з’явився на радарах в районі Керченської протоки і взяв курс на Туреччину. 25 червня пришвартувався до причалів приватного порту MMK Metalurji неподалік Іскендеруна, де його зафіксував журналіст Осман Пашаєв.

Другий балкер, який відслідкували журналісти, – сирійське судно Finikia. 20 квітня воно з’явилось на супутникових знімках в Авліті. На радарах його зафіксували лише 21 квітня – вже з вантажем. 29 квітня судно пришвартувалось у турецькому Немруті і відвантажило зерно.

6 травня Finikia вже порожнім вийшло у новий рейс – з Немрута в бік Чорного моря. Процедура повторилась: 10 травня судно вимкнуло радари, але 13 травня його в Авліті зафіксував супутник. Балкер завантажився зерном, і прибув в Іскендерун 24 травня.

"Схеми" мають документи із доказами, що Ненашев та Finikia на шляху до Туреччини завантажувались зерном саме в кримському терміналі "Авліта".

У коментарі "Схемам" посол України в Туреччині Василь Боднар зазначив: "Ми працюємо з турецькою стороною. Але нам кажуть, що російські документи, які надаються для ввезення зерна в порт – вони є легальними і вони їх сприймають, як такі, що необхідні для того, щоб розвантажити судно законно".

Нагадаємо, 1 липня посол України в Туреччині Василь Бондар повідомив про захід казахського судна "Жибек Жолі" під російським прапором у турецький порт "Карас". Раніше журналіст Андрій Клименко повідомляв, що з окупованого Бердянська до 7 тис. тонн зерна перевозить судно, що належить казахському судновласнику.

4 липня зʼявилась інформація, що Туреччина зупинила завантажене зерном судно під російським прапором біля узбережжя Чорного моря і розслідує заяву України про те, що вантаж було викрадено з окупованого міста Бердянськ. Турецький високопосадовець заявив, що на зерні "не було написано", чиє воно.