Туреччина зупинила корабель із зерном під російським прапором

Туреччина зупинила завантажене зерном судно під російським прапором біля узбережжя Чорного моря і розслідує заяву України про те, що вантаж було викрадено з окупованого міста Бердянськ. Про це пише Reuters із посиланням на заяву високопосадовця Туреччини.

"На вимогу судно "Жибек Жолі" було зупинено біля Карасу. Звинувачення ретельно розслідуються. На зерні не написано, кому воно належить", – заявив посадовець.

Він додав, що Туреччина перебуває на звʼязку з ООН, Росією і третіми сторонами щодо цього питання.

Нагадаємо, що 1 липня посол України в Туреччині Василь Бондар повідомив про захід судна "Жибек Жолі" у турецький порт Карас. Раніше журналіст Андрій Клименко повідомляв, що з окупованого Бердянська до 7 тис. тонн зерна перевозить судно, що належить казахському судновласнику.