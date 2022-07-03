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У Франції зменшується вплив росіян, - посол

Громадяни РФ були раніше дуже активні у Франції.

У Франції зменшується вплив росіян, - посол
Фото: EPA/UPG

У Франції зменшується вплив росіян, їх не видно і не чути.

Про це посол України в Парижі Вадим Омельченко заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє NV.ua.

За його словами, громадяни РФ були дуже активні у Франції і в них дійсно було «багато потужностей та впливу».

«Але зараз вони сидять тихо, як миші під віником. Наразі їх не видно і не чути. Є деякі намагання, але ми дуже швидко реагуємо, і зараз перевага на нашому боці абсолютно», — розповів Омельченко.

Посол каже, що французи «ніби прокинулися», зараз вони солідарні з українцями, і «рівень підтримки дуже серйозний».

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон після саміту НАТО в Мадриді заявив про те, що його країна надасть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Caesar.

Франція вже передала Україні 12 САУ Caesar. Гаубиці можуть запускати 155 мм снаряди на відстані 40 кілометрів зі швидкістю від шести до восьми пострілів за хвилину.

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