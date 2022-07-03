СБУ виявила зловмисників, які допомагали українцям тікати від мобілізації
СБУ виявила зловмисників, які допомагали українцям тікати від мобілізації
Залужний показав, як "байрактар" знищив майно росіян на Зміїному
Залужний показав, як "байрактар" знищив майно росіян на Зміїному
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Міноборони показало, як воюють проти росіян Panzerhaubitze 2000
Міноборони показало, як воюють проти росіян Panzerhaubitze 2000
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Росіяни, ймовірно, заблоковані на південно-східній околиці Лисичанська, - британська розвідка
Росіяни, ймовірно, заблоковані на південно-східній околиці Лисичанська, - британська розвідка
ГоловнаСвіт

Лукашенко знову каже, що не прагне воювати в Україні

"Якщо тільки ви посмієте завдати удару, то відповідь буде миттєвою".

Лукашенко знову каже, що не прагне воювати в Україні
Фото: EPA/UPG

Білорусь не прагне воювати в Україні, а Олександр Лукашенко дав наказ підрозділам Збройних Сил "взяти під приціл центри прийняття рішень".

Про це Лукашенко заявив 2 липня, пишуть білоруські пропагандистські ЗМІ.

“Нас, як і раніше, намагаються втягнути у війну в Україні. Мета одна одним махом розібратися і з Росією, і з Білоруссю. Ще раз повторюю вам те, що говорив рік і більше тому: ми не прагнемо воювати в Україні", – заявив він. 

Лукашенко додав, що майже місяць тому він дав наказ підрозділам Збройних Сил взяти під приціл центри прийняття рішень “у ваших столицях з усіма наслідками, що випливають”.

За його словами, кілька днів тому “з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі”, але “вдалося перехопити всі ракети”.

Лукашенко зазначив, що якщо “тільки ви посмієте завдати удару, то відповідь буде миттєвою, за одну секунду!”, а “чим відповісти у нас є”.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних силах України повідомили, що білоруси продовжили терміни мобілізаційних навчань і заборонили виїзд лікарів за кордон.

Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що в Україні посилили режим контролю на блокпостах через загрозу проникненнядиверсійно-розвідувальних груп з території Білорусі.

2 липня у Львові керівництво міста обговорило план оборони у разі ескалації з боку Білорусі. Зокрема у кожному районі міста вирішено створити штаб оборони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також