Лукашенко знову каже, що не прагне воювати в Україні

"Якщо тільки ви посмієте завдати удару, то відповідь буде миттєвою".

Білорусь не прагне воювати в Україні, а Олександр Лукашенко дав наказ підрозділам Збройних Сил "взяти під приціл центри прийняття рішень".

Про це Лукашенко заявив 2 липня, пишуть білоруські пропагандистські ЗМІ.

“Нас, як і раніше, намагаються втягнути у війну в Україні. Мета одна одним махом розібратися і з Росією, і з Білоруссю. Ще раз повторюю вам те, що говорив рік і більше тому: ми не прагнемо воювати в Україні", – заявив він.

Лукашенко додав, що майже місяць тому він дав наказ підрозділам Збройних Сил взяти під приціл центри прийняття рішень “у ваших столицях з усіма наслідками, що випливають”.

За його словами, кілька днів тому “з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі”, але “вдалося перехопити всі ракети”.

Лукашенко зазначив, що якщо “тільки ви посмієте завдати удару, то відповідь буде миттєвою, за одну секунду!”, а “чим відповісти у нас є”.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних силах України повідомили, що білоруси продовжили терміни мобілізаційних навчань і заборонили виїзд лікарів за кордон.

Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що в Україні посилили режим контролю на блокпостах через загрозу проникненнядиверсійно-розвідувальних груп з території Білорусі.

2 липня у Львові керівництво міста обговорило план оборони у разі ескалації з боку Білорусі. Зокрема у кожному районі міста вирішено створити штаб оборони.