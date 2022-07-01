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У турецький порт зайшов корабель з окупованого Бердянська, - посол Боднар

Ймовірно, корабель перевозить вкрадене в Україні зерно.

У турецький порт зайшов корабель з окупованого Бердянська, - посол Боднар
Фото: Василь Боднар

Утурецький порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з тимчасово окупованого Бердянська

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар. 

“На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів”, - повідомив посол. 

Він висловив переконання, що ухвалені рішення упередять спроби порушення суверенітету України.

 

Раніше журналіст Андрій Клименко повідомляв, що з окупованого Бердянська до 7 тис. тонн зерна перевозить судно, що належить казахському судновласнику. Воно йде до турецького порту під російським прапором.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про те, що вже 20 кораблів готові до вивозу зерна з України.

Як раніше повідомлялось, Великобританія може направити свої літаки для патрулювання маршрутів, якими просуватимуться судна з українським зерном.

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