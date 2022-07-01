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У червні інфляція в єврозоні досягла нового рекорду, - Financial Times

ЄЦБ може підвищити вартість запозичень уперше з 2011 року.

У червні інфляція в єврозоні досягла нового рекорду, - Financial Times
Фото: www.pro-fx.com.ua

Споживчі ціни у Євросоюзі зростають рекордними темпами, і у червні інфляція сягнула 8,6% у річному вимірі.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Financial Times та дані Євростату.

Зазначається, що рекордно високі темпи інфляції вкотре посилилюють напруженість у Європейському центральному банку щодо швидкості запланованого підвищення процентних ставок.

Причиною підвищення інфляції називають різке зростання цін на продукти харчування та енергоносії в багатьох країнах, що нівелювало уповільнення інфляції в Німеччині, зумовлене державними субсидіями на транспорт і електроенергію. Так, ціни на енергоносії в єврозоні зросли майже на 42% в червні, оскільки Росія скоротила постачання природного газу в Європу, а ціни на продукти харчування, алкоголь і тютюн зросли на 8,9%.

Базова інфляція, яка відображає темпи зростання цін за винятком короткострокових коливань цін, наприклад, на енергоносії та продукти харчування, трохи сповільнилася з 3,8% в травні до 3,7% в червні. Ціни на послуги сповільнилися до 3,4%, тоді як ціни на неенергетичні промислові товари продовжували прискорюватися до 4,3%.

Нагадаємо, в травні інфляція в країнах єврозони в травні прискорилася до рекордних за всю історію спостережень 8,1%. Європейський центральний банк заявляв, що готується підвищити вартість запозичень уперше з 2011 року.

Війна Росії проти України залишається найбільшим ризиком для економіки єврозони. Виробництво сповільнилося після стрімкого зростання цін на сировину та проблеми з поставками. Через ембарго ЄС на російську нафту є ризик посилення тиску на ціни. Крім того, Росія блокує постачання пшениці та добрив, що також впливає на ціни.

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