​Інфляція в єврозоні досягла рекордних 8,1%

Інфляція в країнах єврозони в травні прискорилася до рекордних за всю історію спостережень 8,1%. Європейський центральний банк готується підвищити вартість запозичень уперше з 2011 року.

Про це пише Forbes із посиланням на Bloomberg.

За даним Євростату, очікується, що річна інфляція в зоні євро складе 8,1% в травні 2022 року порівняно з 7,4% у квітні.

Прискорення інфляції відбулося в основному через енергоносії, які подорожчали в травні на 39,2% порівняно з 37,5% у квітні.

Ціни на продукти харчування, алкоголь і тютюн зросли у травні на 7,5% порівняно з 6,3% у квітні, неенергетичні промислові товари – на 4,2% (3,8%), послуги – на 3,5% (3,3%).

Найбільше споживчі ціни зросли в Естонії (20,1%), Литві (18,5%) та Латвії (16,4%). У Німеччині індекс прискорився на 8,7%, у Франції – на рекордні 5,8%. Також рекордним зростання цін виявилося в Італії (7,3%) та Іспанії (8,5%), свідчить статистика Євростату.

ЄЦБ готується підняти вартість запозичень вперше з 2011 року. Наразі базова ставка становить 0%, за маржинальними кредитами – 0,25%, за депозитами – мінус 0,5%. Глава ЄЦБ Крістін Лагард заявила минулого тижня, що в липні та вересні ймовірне підвищення ключової ставки на чверть пункта.

Нагадаємо, війна Росії проти України залишається найбільшим ризиком для економіки єврозони. Виробництво сповільнилося після стрімкого зростання цін на сировину та проблеми з поставками. Через ембарго ЄС на російську нафту є ризик посилення тиску на ціни. Крім того, Росія блокує постачання пшениці та добрив, що також впливає на ціни.