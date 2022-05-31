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Конструктор Bayraktar заявив, що після України "весь світ" замовляє його безпілотники

Ефективність у війні проти Росії стимулює інші країни взяти ці апарати на озброєння. 

Конструктор Bayraktar заявив, що після України "весь світ" замовляє його безпілотники
Ілюстративне фото
Фото: twitter.com/BaykarTech

Через український досвід у турецького виробника безпілотників “Байрактар” значно зросла кількість нових замовлень.

Успішне знищення російських артилерійських систем і бронетехніки за допомогою Bayraktar TB2 зробило “весь світ” замовником, заявив конструктор Сельчук Байрактар – співкерівник стамбульської компанії "Baykar", що виробляє ці БпЛА, пише Reuters.

“Bayraktar TB2 робить те, що повинен – знищує деякі з передових зенітних та артилерійських систем, а також бронетехніку. Весь світ – покупець”, – сказав конструктор журналістам на виставці в Баку.

Байрактар додав, що пишається тим, що його апарати використовували в Нагірному Карабасі та Україні. 

"Це незаконне вторгнення, тож TB2 допомагає шановному народові України захищати свою країну", – зазначив він.

Конструктор також додав, що лазерна зброя, якою кілька тижнів тому вихвалялася Москва, заявляючи, що вона здатна засліплювати супутники та нищити безпілотники, проти TB2 недієва. За словами Байрактара, дальність дії такої лазерної зброї обмежена.

Нагадаємо, минулого тижня сотні литовців за три дні назбирали 5 млн євро для закупівлі для України нового безпілотника "Байрактар". Замовником перед Туреччиною виступить литовське міноборони. Збір коштів організував місцевий ЗМІ. 

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