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Євросоюз готовий надати Україні ще 9 млрд євро

Частину цієї допомоги буде у вигляді грантів.

Євросоюз готовий надати Україні ще 9 млрд євро
Фото: Українське право

Європейський союз планує надати Україні нову макрофінансову допомогу у розмірі 9 млрд євро.

“Європейська рада продовжить допомагати Україні з її невідкладними потребами в ліквідності разом з “Великою сімкою” (G7). EUCO готова надати Україні 9 мільярдів євро”, – написав у Твіттері голова Євроради Шарль Мішель.

Плани виділити нову допому підтвердила і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми також домовилися працювати над механізмом надання Україні нового, виняткового пакету макрофінансової допомоги на суму до 9 мільярдів євро", – написала вона. 

Як пише BBC, частину цієї допомоги буде надано у вигляді грантів, а частину – які пільгові кредити.

З яких джерел буде фінансуватися програма допомоги наразі невідомо.

Нагадаємо, 20 травня, Європейський Союз виплатив Україні новий транш у розмірі 600 млн євро

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