Євросоюз готовий надати Україні ще 9 млрд євро

Європейський союз планує надати Україні нову макрофінансову допомогу у розмірі 9 млрд євро.
“Європейська рада продовжить допомагати Україні з її невідкладними потребами в ліквідності разом з “Великою сімкою” (G7). EUCO готова надати Україні 9 мільярдів євро”, – написав у Твіттері голова Євроради Шарль Мішель.
#EUCO will continue helping #Ukraine with its immediate liquidity needs, together with @G7— Charles Michel (@CharlesMichel) May 30, 2022
EUCO is ready to grant #Ukraine EUR 9 billion.
Strong and concrete support to #Ukraine’s reconstruction.
Плани виділити нову допому підтвердила і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми також домовилися працювати над механізмом надання Україні нового, виняткового пакету макрофінансової допомоги на суму до 9 мільярдів євро", – написала вона.
I am glad that tonight leaders agreed in principle on the sixth sanctions package. This is an important step forward.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 30, 2022
We also agreed to work on a mechanism to provide Ukraine with a new, exceptional macro-financial assistance package of up to €9 billion. https://t.co/La3bZl6JNp
Як пише BBC, частину цієї допомоги буде надано у вигляді грантів, а частину – які пільгові кредити.
З яких джерел буде фінансуватися програма допомоги наразі невідомо.
Нагадаємо, 20 травня, Європейський Союз виплатив Україні новий транш у розмірі 600 млн євро.