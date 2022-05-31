Євросоюз готовий надати Україні ще 9 млрд євро

Частину цієї допомоги буде у вигляді грантів.

Європейський союз планує надати Україні нову макрофінансову допомогу у розмірі 9 млрд євро.

“Європейська рада продовжить допомагати Україні з її невідкладними потребами в ліквідності разом з “Великою сімкою” (G7). EUCO готова надати Україні 9 мільярдів євро”, – написав у Твіттері голова Євроради Шарль Мішель.

#EUCO will continue helping #Ukraine with its immediate liquidity needs, together with @G7



EUCO is ready to grant #Ukraine EUR 9 billion.



Strong and concrete support to #Ukraine’s reconstruction. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 30, 2022

Плани виділити нову допому підтвердила і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми також домовилися працювати над механізмом надання Україні нового, виняткового пакету макрофінансової допомоги на суму до 9 мільярдів євро", – написала вона.

I am glad that tonight leaders agreed in principle on the sixth sanctions package. This is an important step forward.



We also agreed to work on a mechanism to provide Ukraine with a new, exceptional macro-financial assistance package of up to €9 billion. https://t.co/La3bZl6JNp — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 30, 2022

Як пише BBC, частину цієї допомоги буде надано у вигляді грантів, а частину – які пільгові кредити.

З яких джерел буде фінансуватися програма допомоги наразі невідомо.

Нагадаємо, 20 травня, Європейський Союз виплатив Україні новий транш у розмірі 600 млн євро.