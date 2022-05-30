У Непалі зазнав авіакатастрофи літак з 22 пасажирами на борту

Борт прямував з одного туристичного міста до іншого.

Армія Непалу виявила місце катастрофи літака, що зник із радарів 29 травня під час хмарної погоди. На борту було 22 пасажири, пише Reuters.

"Пошуково-рятувальні війська фізично знайшли місце катастрофи літака", – повідомив речник армії Нараян Сілвал.

На борту літака De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter, що експлуатувався приватною авіакомпанією Tara Air, було 16 непальців, чотири громадян Індії та двоє – Німеччини.

Перед втратою звʼязку з диспетчером літак пролетів 20 хвилин. Він стартував з туристичного міста Покхара та прямував до Джомсома – іншого туристичного міста. Причина аварії поки не повідомляється. Рятувальники шукають жертв і поранених. Поки знайдено 14 тіл.

Літак із таким бортовим номером перший політ здійснив у 1979 році.

Непал є рекордсменом із кількості авіакатастроф. Батьківщина восьми найвищих гір світу, включно з Еверестом, має різкі зміни погоди, а злітно-посадкові смуги зазвичай розташовані в гірських районах, куди важко дістатися.