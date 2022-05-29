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В Естонії розкритикували дзвінок Шольца і Макрона до Путіна: "Могли б повісити трубку і скоріше з'їздити в Україну"

Голова комісії з міжнародних справ парламенту закликає не легімітизувати президента країни-агресорки.

В Естонії розкритикували дзвінок Шольца і Макрона до Путіна: "Могли б повісити трубку і скоріше з'їздити в Україну"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (праворуч) і президент Франції Еммануель Макрон перед Бранденбурзькими воротами, освітленими в наці
Фото: EPA/UPG

Голова комісії з міжнародних справ парламенту Естонії Рійгікогу Марко Міхкельсон вважає, що канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та президенту Франції Емманюелю Макрону варто не розмовляти з президентом країни-агресорки РФ Володимиром Путіним, а з'їздити в Україну й допомогти їй перемогти у війні.

Про це він написав у фейсбуці.

"Неймовірно, як нинішні лідери Франції та Німеччини мимоволі прокладають шлях новому російському насильству. 80-хвилинна бесіда Макрона і Шольца з Путіним неминуче штовхає до перефразування самого Макрона - мова не йде про "смерть мозку" (по НАТО - ред.)", - зазначив Міхкельсон.

Він наголосив, що постійна легітимізація того, хто розв'язав війну, є загрозою для всього союзного простору.

На переконання Міхкельсона, якщо Макрона і Шольца турбує продовольча криза в Африці та в інших регіонах через блокаду українських портів, то їм необхідно створити гуманітарний конвой в Чорному морі і сприяти проходу торгових кораблів.

"Макрон і Шольц могли б повісити трубку і скоріше з'їздити в Україну. Сподіваюся, що дивні дії Макрона і Шольца не викликані страхом втратити вплив в демократичній Європі, в яку в разі переможної війни обов'язково увійшла б Україна, а в перспективі і Молдова, і Грузія, А Білорусь звільнилася б від фактичної російської окупації. А Європа в цілому звільнилася б від російської екзистенціальної загрози принаймні на час", - додав політик.

Нагадаємо, в суботу, 28 травня, відбулася телефонна розмова Путіна з  Макроном і Шольцом. Канцлер і президент Франції закликали Путіна піти на прямі переговори з президентом України  і вивести війська. 

Також повідомлялося, що Шольц і Макрон говорили з Путіним про напружену ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки. Російський президент нібито пообіцяв посприяти розблокуванню експорту зерна з України за участі ООН. Одним з обговорюваних питань було зняття санкцій. Путін заявив, що Росія готова до "відновлення діалогу" з Києвом і вкотре висловив невдоволення постачаннями зброї Україні.

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