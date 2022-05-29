Американський телеканал CNN продовжує відстежувати військові злочини, які були скоєні в України особовим складом російської 64-ї окремої мотострілецької бригади.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

"Присвоєння 64-й мотострілецькій бригаді почесного найменування "гвардійська" свідчить про цілеспрямоване заохочення Путіним практики здійснення російськими солдатами злочинів на території України", - йдеться у повідомленні.

Журналісти телеканалу опитали мешканців Бучі та представників місцевої прокуратури. Також свої коментарі CNN надали генеральна прокурорка України та представник Головного управління розвідки Міноборони.

Сюжет телеканалу можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, 31 березня ЗСУ звільнили Бучу з-під окупації російськиї військ. Місто-супутник столиці стало символом нелюдської жорстокості ворога: росіяни убили тут більше 400 мирних мешканців. Чимало жертв мали зав’язані за спиною руки, на тілах залишились сліди катувань, багатьох убивали під час спроби евакуюватись – попри застережні написи "ДЕТИ" на авто. Загалом, за інформацією міського голови Бучі Анатолія Федорука, тіла майже 85% убитих мають отвори від куль. Тобто, це не випадкові жертви війни, росіяни убивали умисно.

18 квітня президент РФ Володимир Путін відзначив "героїзм та відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала різанину в Бучі.

На сайті Кремля зазначалося, що Путін присвоїв цій бригаді найменування "гвардійська" за "героїзм і відвагу, стійкість і мужність, проявлені особовим складом бригади в бойових діях по захисту вітчизни і державних інтересів в умовах збройних конфліктів".

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на це і заявив, що очільник Кремля сміється світові в обличчя.

Пізніше в квітні команда слідчих Міжнародного кримінального суду почала розслідування військових злочинів РФ в Бучі.

Про Бучу читайте також у матеріалі LB.ua "Місто болю і страху. Як Буча (не) повертається до мирного життя".