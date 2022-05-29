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"Мріяли, щоб їхні танки досягли Атлантики. Ми допоможемо з логістикою", – Резніков про виставку побитої техніки ворога

Експонати згодом відправляться з Києва до інших європейських міст. 

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував відео з виставки розбитої українськими захисниками ворожої техніки.

Вона організована в центрі Києва, біля Михайлівського золотоверхого собору.

"російські пропагандисти мріяли про те, щоб їхні танки досягли Атлантики. Ми їм допоможемо з логістикою: цей металобрухт буде виставлятися не тільки в Києві. Його побачать у Севільї, Лісабоні, Бордо..."– написав міністр. 

Нагадаємо, днями в українській столиці відкрили виставку ліквідованої оборонцями техніки Росії. Там встановили розбиті танки та БМП, а також інше воєнне обладнання, яке окупанти вживали у війні проти України. Більшість техніки, що представлена на виставці, привезли саме з передмістя столиці. Її використовували росіяни під час битви за Київ.

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