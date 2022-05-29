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На Херсонщині бійці Сил спецоперацій підірвали КамАЗ окупантів

У ворожому тилу українці знайшли шляхи проїзду російської техніки.

На Херсонщині бійці Сил спецоперацій підірвали КамАЗ окупантів
Фото: Скрін з відео

У Херсонській області бійці Сил спеціальних операцій влаштували вдалу засідку, полюючи за КамАЗом російських окупантів.

Про це повідомляє Командування сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Ворожий КамАЗ "Тайфун", забитий особовим складом противника, згорів разом із вмістом в одну мить. У ворожому тилу на Херсонщині наші воїни вийшли на шляхи проїзду російської військової техніки. Замінувавши ділянку дороги оператори ССО дочекалися, коли там їхала вантажівка з окупантами. І дистанційно підірвали закладену вибухівку. Результат роботи - знищена техніка та особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що окупантам забороняють евакуювати поранених та підвозити продукти й пальне, щоб не втрачати при цьому техніку.

А 25 травня бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади знищили декілька броньованих машин російських окупантів разом з екіпажем.

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