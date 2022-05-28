Прикордонники зупинили на Київщині автомобіль з набоями
Прикордонники зупинили на Київщині автомобіль з набоями
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
США готуються cхвалити передачу Україні ракетних систем великої дальності MLRS, – CNN
США готуються cхвалити передачу Україні ракетних систем великої дальності MLRS, – CNN
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину, є серйозні руйнування
Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину, є серйозні руйнування
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан
Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан
ГоловнаСуспільствоВійна

​Щоб не відповідати за втрату техніки, окупантам забороняють евакуювати поранених та підвозити продукти і пальне, - розвідка

Захисники України вже знищили понад 2200 автомобілів та автоцистерн ворога.

​Щоб не відповідати за втрату техніки, окупантам забороняють евакуювати поранених та підвозити продукти і пальне, - розвідка
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Росії не вдається вирішити проблеми забезпечення своїї окупаційних підрозділів, які воюють в Україні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Щоб уникнути відповідальності за втрату техніки, командири частин матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ забороняють водіям здійснювати евакуацію поранених та підвозити продукти і пальне до передових підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Понад 3 тисячі тилових автомобілів армії агресора продовжують зберігатися у пунктах постійної дислокації.

Зазначається, що з початку повномасштабного військового вторгнення до України, війська матеріально-технічного забезпечення рф вже задіяли понад 45% наявної автомобільної техніки.

Проте виявилося, що уся логістична схема росіян неспроможна забезпечити потреби значної кількості військ на відстані понад 100 кілометрів від власного кордону. Крім того, наразі захисники України вже знищили понад 2200 автомобілів та автоцистерн окупантів.

Нагадаємо, в березні російські окупанти отримали вказівку від керівництва перейти на "самозабезпечення" до подальших розпоряджень через серйозні логістичні проблеми. Таким рішенням армія РФ фактично легалізувала мародерство.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також