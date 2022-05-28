​Щоб не відповідати за втрату техніки, окупантам забороняють евакуювати поранених та підвозити продукти і пальне, - розвідка

Захисники України вже знищили понад 2200 автомобілів та автоцистерн ворога.

Росії не вдається вирішити проблеми забезпечення своїї окупаційних підрозділів, які воюють в Україні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Щоб уникнути відповідальності за втрату техніки, командири частин матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ забороняють водіям здійснювати евакуацію поранених та підвозити продукти і пальне до передових підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Понад 3 тисячі тилових автомобілів армії агресора продовжують зберігатися у пунктах постійної дислокації.

Зазначається, що з початку повномасштабного військового вторгнення до України, війська матеріально-технічного забезпечення рф вже задіяли понад 45% наявної автомобільної техніки.

Проте виявилося, що уся логістична схема росіян неспроможна забезпечити потреби значної кількості військ на відстані понад 100 кілометрів від власного кордону. Крім того, наразі захисники України вже знищили понад 2200 автомобілів та автоцистерн окупантів.

Нагадаємо, в березні російські окупанти отримали вказівку від керівництва перейти на "самозабезпечення" до подальших розпоряджень через серйозні логістичні проблеми. Таким рішенням армія РФ фактично легалізувала мародерство.