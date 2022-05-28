Російські війська вдарили по Криворізькому району з артилерії

Російські окупанти вчергове обстріляли Дніпропетровську область. Ворог вдарив артилерією по Криворізькому району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч і ранок з тривогами. У Криворізькому районі знову стріляли. Ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Є руйнування", - написав він у Telgram-каналі.

Люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Нагадаємо, вчора вранці ворожі війська завдали руйнувань полігону Національної гвардії на Дніпропетровщині. Керівник місцевої тероборони Геннадій Корбан повідомив, що ракета влучила в казарму, в результаті чого загинули "близько 10, 30-35 людей поранених".