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Російські війська вдарили по Криворізькому району з артилерії

Люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Російські війська вдарили по Криворізькому району з артилерії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти вчергове обстріляли Дніпропетровську область. Ворог вдарив артилерією по Криворізькому району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч і ранок з тривогами. У Криворізькому районі знову стріляли. Ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Є руйнування", - написав він у Telgram-каналі.

Люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Нагадаємо, вчора вранці ворожі війська завдали руйнувань полігону Національної гвардії на Дніпропетровщині. Керівник місцевої тероборони Геннадій Корбан повідомив, що ракета влучила в казарму, в результаті чого загинули "близько 10, 30-35 людей поранених".

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