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На південному напрямку українські військові ліквідували 63 окупантів

Також знищено літак та шість гелікоптерів.

На південному напрямку українські військові ліквідували 63 окупантів

На південному напрямку українські військові ліквідували 63 окупантів та 19 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Серед знищеної техніки:

  • три сучасних танки Т-72,
  • 5 одиниць іншої броньованої техніки та дві автомобільної,
  • реактивна система залпового вогню «Град»,
  • самохідна артустановка.

А також – один літак та шість гелікоптерів.

Нагадаємо, вчора українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ліквідували до 60 окупантів.

Станом на ранок 27 травня з початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 29 750 російських військовослужбовців. Окупанти втратили 1322 танки та 206 літаків.

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