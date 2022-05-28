На південному напрямку українські військові ліквідували 63 окупантів та 19 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Серед знищеної техніки:
- три сучасних танки Т-72,
- 5 одиниць іншої броньованої техніки та дві автомобільної,
- реактивна система залпового вогню «Град»,
- самохідна артустановка.
А також – один літак та шість гелікоптерів.
Нагадаємо, вчора українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ліквідували до 60 окупантів.
Станом на ранок 27 травня з початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 29 750 російських військовослужбовців. Окупанти втратили 1322 танки та 206 літаків.