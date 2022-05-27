Головне за день. П’ятниця, 27 травня

Важкі бої на сході, збиті російські льотчики, білоруські маневри, журналісти як об’єднавча сила. Чим запам’ятається 93-й день повномасштабної війни.

Росія веде інтенсивний вогонь уздовж усієї лінії зіткнення і вглибині оборони на Донеччині і Луганщині, повідомив сьогодні на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник. Ситуація лишається складною, але ЗСУ її контролюють і знають про всі плани ворога.

Лиман переважно контролюють окупанти, а українські військові зайняли на цьому напрямку нові укріплені позиції. "Особливо гарячі бої на Лиманському напрямку. Більшість Лимана не контролюється українськими військовими. Так само, як і Світлодарський напрямок: відбулося перегруповування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз перебуває на території Світлодарської громади", – повідомив в коментарі Hromadske голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворожі війська завдали руйнувань полігону Національної гвардії. За словами керівника місцевої тероборони Геннадія Корбана, ракета влучила в казарму, загинули "близько 10, 30-35 людей поранених".

У Гомельській області біля кордону з Україною Білорусь розгорнула маневрову групу радіоелектронної боротьби. До семи батальйонів білоруських збройних сил посилено охороняють ділянку кордону з нашою державою. У Генштабі ЗСУ підкреслили, що зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк опублікував відео застосування Росією вогнеметної системи "Солнцепек". Він зазначив, що західні партнери мають надати Україні для захисту реактивні системи залпового вогню.

"На відео – робота російської вогнеметної системи "Солнцепек". Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації? РФ уже застосовує найважчу неядерну техніку проти українців, змушуючи людей горіти живцем", – написав Подоляк у Twitter.

Міністерка закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс під час візиту до Праги наголосила, що союзники законно надсилають в Україну танки та літаки.

Винищувач ЗСУ збив на Херсонщині російський Су-35, який полював на літаки української штурмової авіації.

На Харківщині бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95-ої ОДШБ знищили ще один російський бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор". За інформацією пресслужби командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, це вже 67-ма повітряна ціль загарбників, яку ліквідували бійці ДШВ.

Українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ліквідували до 60 окупантів і завдали втрат ворожій техніці.

Ще одна страшна звістка надійшла з Маріуполя: там виявили чергове місце масової загибелі мирних людей. Під час розбору завалів на території колишнього заводу "Октябрь" знайшли близько 70 тіл.

Пошукові роботи в тимчасово окупованому місті проводили російські МНСники, зазначив радник мера Петро Андрющенко. "Ідентифікація не проводилась, та місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати не було чого з огляду на стан тіл", – написав він.

Андрющенко також повідомив, що за минулу добу окупанти вивезли до фільтраційного табору в с. Безимяне 280 маріупольців, у тому числі 36 дітей.

Президент Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі в аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia подякував усій журналістській спільноті за об’єктивне висвітлення подій в Україні з перших днів повномасштабного російського вторгнення та за донесення правдивої інформації до людей у різних куточках світу.

"Я хочу, щоб мій голос чув світ. І тільки завдяки журналістам нам вдалося об'єднати світ, і ми об'єдналися самі всередині нашої держави", - зазначив Зеленський. Він наголосив, що в боротьбі з російською агресією чесні та правдиві журналісти "мають не менше значення, ніж зброя".

Президент закликав журналістів продовжувати роботу і висвітлювати події в Україні, "адже це наближає перемогу нашої держави". "Я хочу попросити не кидати нас, бо ви є мостами між Україною й іншими державами. Ця інформація зберігає нам життя. Це те, без чого не можна прожити. Це велика робота, і я дякую всій журналістській спільноті. Тут немає жодних наказів – просто говоріть те, що ви бачите. Говоріть правду, і, я впевнений, тоді ми переможемо. Бо правда все одно переможе", – закликав Зеленський.

Президент також висловив співчуття рідним журналістів, операторів, техніків, які загинули під час війни.

Нагадаємо, правління Пулітцерівської премії відзначило мужність українських журналістів під час нападу Росії спеціальною колективною відзнакою.

УПЦ МП на соборі засудила війну в Україні і заявила про "повну самостійність і незалежність", а також висловила незгоду з позицією російського патріарха Кирила.

"Собор засуджує війну як порушення Божої заповіді "Не вбивай!"... Виражаємо незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні. Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви", - йдеться в постанові собору, яку цитує пресслужба УПЦ МП.

Знаменитому песику-"саперу" Патрону в Каннах присудили премію "Пальмовий пес". Це найпрестижніша у світі кінопремія, якою нагороджують чотирилапих, зазначили в держслужбі ДСНС.

Сподіваємось, Патрону не загрожує зіркова хвороба, і він й надалі ретельно нестиме службу.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!