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​Білорусь біля кордону з Україною розгорнула маневрову групу РЕБ, - Генштаб ЗСУ

На Харківщині російські загарбники ремонтують пошкоджену залізницю, щоб покращити свою логістику.

​Білорусь біля кордону з Україною розгорнула маневрову групу РЕБ, - Генштаб ЗСУ
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Гомельській області біля кордону з Україною Білорусь розгорнула маневрову групу радіоелектронної боротьби.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

До семи батальйонів білоруських збройних сил посилено охороняють ділянку кордону з нашою державою. В Генштабі підкреслили, що зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.

Тим часом на Харківщині російські загарбники, щоб покращити логістичне забезпечення, пробують відновити пошкоджену залізницю.

"Окупанти залучають підрозділи 29 окремої залізничної бригади зі Смоленська із спеціальною технікою та обладнанням для ремонту залізничної інфраструктури", - розповіли в Генеральному штабі.

Ситуація на інших напрямках фронту станом на 18.00 27 травня така:

  • на Слов’янському окупанти наступальних дій не проводили. Обстрілювали з артилерії населені пункти Святогірськ, Богородичне та Вірнопілля. Також застосували авіацію для ударів по Слов’янську та Довгенькому. 
  • на Лиманському вороги намагаються витіснити українські підрозділи з Лиману та розвинути наступ на Слов’янськ. Окупанти обстріляли із мінометів і реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Озерне та Діброва. Також завдали авіаудару в районі Сіверська.
  • на Сєвєродонецькому напрямку рашисти за підтримки артилерії здійснювали штурмові дії у районах населених пунктів Щедрищеве, Борівське і Тошківка. Бойові дії все ще тривають.
  • на Бахмутському Росія намагається покращити тактичне положення своїх військ і порушити шляхи логістичного забезпечення українських захисників. Ворожі підрозділи проводили штурми в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове, Білогорівка, однак успіху не мали.
  • на Авдіївському загарбники з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Піск та Мар’їнка.
  • на Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росармія застосувала міномети, реактивну та ствольну артилерію уздовж лінії зіткнення. Завдала авіаційних ударів із літаків штурмової авіації Су-25 в районах Малої Токмачки та Оріхова.
  • на Південнобузькому Росія зосереджує основні зусилля, щоб утримати зайняті рубежі, скувати дії українських військ та не допустити перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки. Окупанти здійснили невдалу спробу штурмових дій в районі населеного пункту Любомирівка.
  • на Миколаївському та Криворізькому напрямках загарбники перемістили до Херсонської області автомобільну техніку, бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню.

Нагадаємо, нині стало відомо, що Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, доручив створити в країні "народне ополчення".

27 травня близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України збив російський винищувач Су-35 у небі Херсонщини.

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