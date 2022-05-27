Із середини червня окупанти не даватимуть гроші й "гумдопомогу" в Маріуполь, посилиться катастрофа, - розвідка

Орієнтовно із середини червня російські окупанти припинять постачати кошти і "гуманітарну допомогу" в Маріуполь.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

В ГУР наголошують - це додатково посилить гуманітарну катастрофу в місті.

За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, окупаційна влада заявила, що не планує відновлювати Азовсталь, "бо екологія погана буде".

Натомість загарбники обіцяють жителям цьогоріч запустити Маріупольській аеропорт.

Нагадаємо, російські загарбники почали видавати російські паспорти в Маріуполі. А з порту збираються вкрасти метал, вартість якого складає $170 млн.

Ще в березні координатор з надзвичайних ситуацій "Лікарів без кордонів" заявив, що місто "перебуває у фазі катастрофи".