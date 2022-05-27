Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Поліція Київщини затримала групу "мародерів"
Поліція Київщини затримала групу "мародерів"
Яких збитків зазнає Китай через російсько-українську війну
Яких збитків зазнає Китай через російсько-українську війну
В України є потужний важіль впливу на Угорщину - нафтопровід "Дружба", - Зеркаль
В України є потужний важіль впливу на Угорщину - нафтопровід "Дружба", - Зеркаль
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
ГоловнаСуспільствоВійна

Із середини червня окупанти не даватимуть гроші й "гумдопомогу" в Маріуполь, посилиться катастрофа, - розвідка

Тим часом загарбники обіцяють жителям цьогоріч запустити Маріупольській аеропорт.

Із середини червня окупанти не даватимуть гроші й "гумдопомогу" в Маріуполь, посилиться катастрофа, - розвідка
Фото: facebook/Evgeny Sosnovsky

Орієнтовно із середини червня російські окупанти припинять постачати кошти і "гуманітарну допомогу" в Маріуполь.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

В ГУР наголошують - це додатково посилить гуманітарну катастрофу в місті.

За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, окупаційна влада заявила, що не планує відновлювати Азовсталь, "бо екологія погана буде".

Натомість загарбники обіцяють жителям цьогоріч запустити Маріупольській аеропорт.

Нагадаємо, російські загарбники почали видавати російські паспорти в Маріуполі. А з порту збираються вкрасти метал, вартість якого складає $170 млн.

Ще в березні координатор з надзвичайних ситуацій "Лікарів без кордонів" заявив, що місто "перебуває у фазі катастрофи".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також