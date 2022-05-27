У Національному ботанічному саду ім. М. Гришка виявили 4 снаряди часів Другої світової війни.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
Знайшли вибухонебезпечні предмети під час обстеження території.
"Снаряди знаходилися у 8 метрах від пішохідної доріжки. Наразі в ботанічному саду і надалі проводяться обстеження з метою забезпечення повної безпеки для відвідувачів", - зазначили в КМВА.
Нагадаємо, торік у грудні в підвалі харківської багатоповерхівки виявили снаряд часів Другої світової війни.