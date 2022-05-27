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У Києві в ботанічному саду виявили 4 снаряди часів Другої світової війни, - КМВА

Небезпечні знахідки були за 8 метрів від пішохідної доріжки.

У Києві в ботанічному саду виявили 4 снаряди часів Другої світової війни, - КМВА
Фото: Telegram/КМВА

У Національному ботанічному саду ім. М. Гришка виявили 4 снаряди часів Другої світової війни.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Знайшли вибухонебезпечні предмети під час обстеження території.

Фото: Telegram/КМВА

Фото: Telegram/КМВА

"Снаряди знаходилися у 8 метрах від пішохідної доріжки. Наразі в ботанічному саду і надалі проводяться обстеження з метою забезпечення повної безпеки для відвідувачів", - зазначили в КМВА.

Нагадаємо, торік у грудні в підвалі харківської багатоповерхівки виявили снаряд часів Другої світової війни.

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