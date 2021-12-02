У Харкові в підвалі багатоповерхівки виявили снаряд часів Другої світової війни

Співробітники ДСНС вивезли боєприпас, щоб його знищити.

Харківська поліція перевірила інформацію про виявлення боєприпасів у підвалі житлового будинку на Московському проспекті.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області, снаряд було виявлено під час прибирання вранці у четвер.

"За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС. Попередньо встановлено, що витягнутий предмет є снарядом часів Другої світової війни калібром 152 мм у іржавому стані", - йдеться у повідомленні.

Співробітники ДСНС вивезли боєприпас, щоб його знищити.

Інформація про те, що сталося, зареєстрована в Єдиному обліку відділу поліції №2 Харківського РУП №2.

Раніше у березні піротехніки Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області знищили артилерійський снаряд калібру 152 мм часів Другої світової війни.