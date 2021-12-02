Глава УГКЦ підтвердив намір Папи Римського приїхати в Україну

"Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні".

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук підтвердив намір Папи Римського Франциска приїхати в Україну.

Під час Київського безпекового форуму він розказав, що кілька тижнів тому мав можливість особисто спілкуватися з Папою Франциском про Україну.

"Святий отець дуже цікавився, як живе український народ, і справді дуже глибоко цим переймається. Ми маємо добру новину. Очікуємо, що відбудеться його візит до України. Це ще не анонсоване, але ми вже живемо в очікуванні і приготуванні. Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу і нашої держави", - цитує Шевчука пресслужба фонду Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", який заснував форум.

Єдиний поки що візит Папи Римського в Україну відбувся влітку 2001 року. Тоді Папа Іван Павло ІІ відвідав Львів та Київ. Його літургії зібрали понад 2 мільйони українців.

У листопаді 2015 року Петро Порошенко офіційно запросив Папу Франциска відвідати Україну, а в березні 2018 року Ватикан назвав головну умову візиту: він повинен бути об’єднавчим, а не посилювати суперечності.

У вересні 2021 року Львівський митрополит Римо-католицької церкви Мстислав Мокшицький вперше повідомив, що Папа Римський Франциск може відвідати Україну в 2022 році.