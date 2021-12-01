Україна хоче долучитися до проєкту висадки людей на Місяць

Голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай заявляє, що Україна має твердий намір долучитися до проєкту відправлення людей на Місяць.

Про це він повідомив в інтерв’ю "Укрінформу".

"Україна максимально рішуче налаштована брати участь у міжнародному проєкті повернення людини на Місяць. Ми - підписанти програми "Артеміда". І я абсолютно впевнений, що будемо безпосереднім учасником процесу", - сказав Тафтай.

Він додав, що українська космічна галузь має що запропонувати світу у цій сфері. Зокрема, у КБ “Південне” є концепти, здатні допомогти побудові місячного поселення, створенню відповідних енергосистем і систем життєдіяльності, подачі кисню тощо.

Програма "Артеміда" (Artemis) передбачає використання тяжкої ракети Space Launch System (SLS), нового космічного корабля Orion для екіпажу та посадкового модуля Starship, який має доставити астронавтів на поверхню супутника Землі.

Планувалося, що висадка на Місяць відбудеться у 2024 році, проте програма зіткнулась з цілою низкою проблем, не рахуючи суду з Blue Origin. Серед них - недостатнє фінансування, а також затримка з розробкою ракети. Її перший запуск відбудеться не раніше від другої половини лютого.

У майбутньому NASA розраховує здійснити щонайменше 10 посадок на Місяць, але для цього потрібно більше грошей, підкреслив голова агентства Білл Нельсон.

Нагадаємо, що у 1960-1970 роках у рамках програми "Аполлон" NASA відправило до Місяця сім місій. "Аполлон-13" не зміг приземлитися через вибух кисневого балона. Останньою пілотованою місією став "Аполлон-17" у грудні 1972 року.