"Видно чітку команду з Кремля", – командувач ООС про зростання активності підконтрольних Росії збройних угруповань

Ворог посилює активність, "щоб змусити не тільки Україну піти на їхні умови, а й, напевно, увесь світ".

Російсько-окупаційні війська, виконуючи накази Кремля, останнім часом збільшили активність у зоні операції Об’єднаних сил. Однак українські військові дають гідну відсіч ворогові.

Про це командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Останнім часом активність цих підрозділів, все-таки, збільшується. Видно чітку команду з Кремля щодо посилення активності для того, щоб змусити не тільки Україну піти на їхні умови, але і, напевно, увесь світ. Ми до цього звикли, спокійно до цього ставимося. Даємо гідну відсіч. Ці хвилі – вони періодично бувають і швидко згасають тільки після нашої відповіді", – розповів він.

Олександр Павлюк, який обіймає посаду командувача з кінця липня 2021 року, стверджує, що тактика бойовиків також змінилася – українські захисники перехопили ініціативу.

"Зміна відбулася і, досить таки, суттєва. Зміна в тому, що ми перехопили ініціативу. Відповіді наші все чіткіші і точніші, тому противник пробує знову захопити ініціативу, але, на радість нам і на жаль для них – їм це не вдається. Тому і збільшується періодичність обстрілів, збільшується потужність обстрілів. Вони бояться вже стріляти – короткий обстріл і одразу тікають, тому що знають, що через декілька хвилин у це місце прийде відповідь", – пояснив Олександр Павлюк.

За його словами, противник пробує з максимально великої дистанції використовувати озброєння.

"І що, на жаль, чітко проглядається – вони прикриваються місцевим населенням. Особливо дуже багато активності використання артилерії. Це з населених пунктів", – зазначив він.

"Дуже багато загроз. Це і вогонь артилерії, це і вогонь снайперів. Особливо в останній період – це активізація безпілотних літальних апаратів квадрокоптерного типу, який скидає відповідні вибухові речовини. Ми вже знайшли способи боротьби з ними. Просто зараз відпрацьовуємо технічне забезпечення, але загроза залишається, тому що це війна", – додав командувач ООС.

Як повідомляли, упродовж минулої доби, 1 грудня, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого "Мінськом" озброєння. Унаслідок обстрілу Новотроїцького загинув військовий.