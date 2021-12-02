На Донбасі внаслідок обстрілу Новотроїцького загинув військовий

Упродовж минулої доби, 1 грудня, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого було поранено цивільну особу.

У районі Шумів російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - зазначили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 2 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 1 грудня впродовж доби на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російськиї найманців.