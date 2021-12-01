Фото: Олександр Рудоманов

На Майдані Незалежності ввечері у середу почалась протестна акція "Захисти Україну - зупини переворот". Люди зібрались біля стели Незалежності, де встановили сцену.

Її організаторами виступив "Рух опору капітуляції" та політичні партії "Демократична сокира" і "Національний корпус".

"За два з половиною роки президент Зеленський зробив ту еволюцію, яку Путін робив у Росії двадцять років. Ми не дамо узурпувати владу в Україні. І коли Зеленський нам каже, що хоче поїхати на переговори до Путіна, а Путін каже: про Крим не говоримо, про Донбас не говоримо, - Володю, ти туди чого їдеш? Про що ти хочеш говорити? Про електрику з Росії? Громадяни будуть чинити опір, і ми готові розгортати штаби", - заявив на початку акції колишній депутат, представник "Руху опору капітуляції" Ігор Лапін.

Акція була запланована до заяви президента Володимира Зеленського про підготовку в Україні перевороту на 1 грудня.

У зв'язку з проведенням заходу в центрі міста перекрили рух на багатьох вулицях. Майдан та Хрещатик також перекрито поліцією. Підступи до Офісу президента заблоковано поліцією.

Для забезпечення публічної безпеки та порядку вдень у середу були залучені понад 3000 правоохоронців і 1500 військовослужбовців Нацгвардії.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, що вранці 1 грудня президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

За кілька днів до цього Зеленський заявив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту за участю Ріната Ахметова. За його словами, початок перевороту нібито заплановано на 1 грудня.