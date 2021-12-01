Третє послання Зеленського до Верховної Ради в “день перевороту”

Рух ЧЕСНО вже традиційно проаналізував послання президента Володимира Зеленського до парламенту, щоб з'ясувати, як змінюється з року в рік тональність очільника держави і на яких проблемах він акцентував у 2021 році.

Перерахування суцільних здобутків і досягнень, а також перелік грандіозних планів на наступний рік — все це за форматом та змістом більше нагадувало звіт керівника виконавчої гілки влади чи великого підприємства.

У третьому посланні президента Володимира Зеленського до Верховної Ради не було жартів та іронічних алюзій, як у двох попередніх . Не було погроз депутатам про можливий розпуск парламенту, як під час першого послання. На цей раз він багато говорив під овації своєї фракції про боротьбу з олігархами, найбільше вживав прислівник “вперше” та епітет “великий”. Цього разу не було згадок про талмуд, Білла Гейтса та чіпування, натомість президент говорив про штучний інтелект і співпрацю з Apple, про “Українську мрію”, множинне громадянство, економічний паспорт українця та “Велику термомодернізацію”.

Фото: ЧЕСНО

Парламент, послання, путч

Щороку президент України звертається з посланням до парламенту, в якому викладає своє бачення основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики.

Послання президента визначені у 106-й статті Конституції України. Їх готують на основі аналітичної доповіді Національного інституту стратегічних досліджень.

Як правило, послання проголошує глава держави з трибуни Верховної Ради перед депутатами та керівниками центральних органів влади. Але бувають винятки. Так, наприклад, за президентства Віктора Януковича послання були звернені до народу, а не до парламенту. Крім того, їх надсилали у письмовому вигляді, а президент не з’являвся особисто до Верховної Ради.

Третє послання Зеленського до парламенту відбулось у перший день зими і збіглось із 30-ю річницею всеукраїнського референдуму за незалежність України, а також з датою анонсованого самим президентом можливого “перевороту”. Через це в урядовому кварталі значно посилили заходи безпеки, перекрили вулицю Садову біля будівлі комітетів ВРУ та посилили охорону парламенту.

Фото: ЧЕСНО Автозаки Нацгвардії на вулиці Садовій 1 грудня 2021 року

Фото: ЧЕСНО Посилена охорона Верховної Ради в день виступу президента.

У Верховній Раді в цей день нардепи від влади та опозиції влаштували неоголошене змагання між собою і прийшли на виступ Володимира Зеленського у футболках з принтами, які мали привернути увагу самого Володимира Зеленського, а також стати окремим інфоприводом для ЗМІ.

Представники фракції “Європейська солідарність” прийшли у футболках із зображенням Андрія Єрмака, Володимира Зеленського та крота і написом “Хто з них кріт?”

Фото: ЧЕСНО Депутатка від “ЄС” Ніна Южаніна

Натомість депутати від президентської фракції “Слуга народу” із написом “За президента! Проти олігархів”.

Фото: ЧЕСНО Скандальновідомий нардеп Олександр Трухін

Якщо у посланні 2020 року Володимир Зеленський відійшов від попередніх традицій і змінив формат — депутатам пропонували ознайомитися з ним за допомогою QR-коду, то на цей раз у сесійній залі парламенту, окрім нардепів, були присутні також військові та їхні родини, лікарі, науковці, студенти, митці та спортсмени.

У перших словах президент нагадав, що рівно 30 років тому, 1 грудня 1991 року, відбувся Всеукраїнський референдум щодо незалежності України, яку підтримала абсолютна більшість громадян України. З усіх регіонів, включно з Донбасом і Кримом. Водночас Зеленський в цьому ж контексті завуальовано натякнув на олігарха Ріната Ахметова:

“Ми відновили, проголосили, обрали й здобули незалежну Україну. Але так і не почали її будувати. Незалежну від чужого впливу та чужих інтересів. Де закон один для всіх, і закон вирішує все. А не один вирішує все, і для всіх це закон. Де Конституція — це великий суспільний договір, а не маленький кулуарний “договірнячок”. Де політики працюють на 100% громадян, а не на 20% ВВП одного громадянина (таку частку начебто має СКМ Ріната Ахметова у ВВП України — прим. авт.). Таку країну не будували багато років. Таку країну останні два з половиною роки будуємо ми всі разом. Насправді вільну, дійсно самостійну, реально незалежну державу.

Плани та мрії

Цьогорічне послання тривало майже годину та складається із майже 3600 слів. Для порівняння, позачергове послання 2019 року було надзвичайно коротким (більш як 400 слів, а послання 2020 року — понад п’ять тис. слів).

Фото: ЧЕСНО Хмара слів із послання Зеленського до Верховної Ради у 2021 році

Що більше слово, то частіше воно зустрічається у посланні президента

Найчастіше у своєму третьому посланні до парламенту Зеленський вживав слово “вперше”, коли перерахував здобутки та досягнення за минулий рік. Крім того, більш як десять разів нагадав про окупований Крим, а також понад десять разів говорив про різні програми влади.

Час від часу переважна більшість нардепів “Слуги народу” перебивала виступ Володимира Зеленського оваціями, на що представники опозиції відповіли критичними зауваженнями, що такий формат нагадує класичні засідання КПРС.

Зеленський у третьому посланні оголосив про запуск нових великих проєктів. Наприклад, програма “Українська мрія” передбачає, що кожен громадянин нашої держави, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля, здобуття освіти або зміни професії.

Програма “Велика термомодернізація” має на меті утеплити тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, садочків та лікарень.

Крім того, до 10 грудня президент подасть законопроєкт про економічний паспорт українця. За словами Зеленського, завдяки ухваленому законопроєкту №5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів, отримані кошти спрямують для накопичення на персональних рахунках дітей громадян України.

Ще одна ініціатива Зеленського — підтримка світового українства та запровадження множинного громадянства:

“Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді, ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас — 65 мільйонів. Вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми «українського походження», а українського громадянства! Рівними українцями”.

Фото: Lb.ua

Наостанок свого виступу Володимир Зеленський говорив про українську армію та війну на сході. На його переконання, Україна не зможе зупинити війну без прямих перемовин з Росією.

“Ми знаємо, що наша армія — найкраща у світі, і захистить нас. Всі нас підтримують, але ніхто, крім нашої армії, нас не захистить. Це правда. І ми повинні зізнатися, що без нашого війська ми не зможемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі, всі зовнішні партнери. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна потужна армія. І не боятися зараз говорити один одному правду. Якщо ми хочемо повернути Донбас — давайте. А якщо хочемо просто ходити і про це говорити, то давайте нічого не робити”, — резюмував свій виступ президент.