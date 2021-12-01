Президент Володимир Зеленський провів традиційне щорічне звернення до парламенту.

У залі були присутні вищі посадові особи, дипломати, судді Конституційного суду, а також запрошені представники громадськості, зокрема рідні загиблих захисників України. Згідно з регламентом, депутати не будуть ставити йому запитання після закінчення промови.

Фото: Lb.ua

Президент відзначив, що зараз в Україні є все найважливіше для боротьби з ковідом – вакцини, ліжка в лікарнях і кисень.

"Але я не хочу, щоб головним словом мого звернення був ковід чи локдаун. Я хочу, щоб головна асоціація з нашою країною була інша. Я хочу, щоб поруч зі словом Україна завжди було слово вперше", – заявив президент.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Він сказав, що говоритиме про головне, що було зроблено вперше і що буде далі.

"В 2021 розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності, перевищить 190 млрд доларів. Це більше ніж у докризові 2008 і 2013 роках", – запевнив він.

Також знизять держборг до рівня нижче 50% ВВП.

"Наші золотовалютні резерви зросли і досягають 30 млрд доларів – найвище з 2013 року. Вперше за незалежність ставка кредитів для малого і середнього бізнесу опустилась нижче 10%", – додав він.

Президент додав, що електрокриза – це вперше не про Україну, хоча зараз це реалії всього світу.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

У наступному році хочуть утеплити тисячі будинків, шкіл, садочків і лікарень, що, як очікується, допоможе вперше отримати справжню енергетичну незалежність.

"Вчора ми проголосували дуже важливий закон 5600, який збільшує ренту – плату за використання природних ресурсів України. Ми спрямуємо ці кошти на наших дітей. До 10 грудня вперше я вношу законопроєкт про економічний паспорт українця. До 10 грудня. Відповідно до нього кошти, плата за використання наших надр, накопичуватиметься на рахунках дітей-українців", – заявив він.

Президент додав, що в наступному році вперше з початку війни повністю закриють чергу на квартири для всіх ветеранів війни. Після цього почнуть аналогічний процес для інших військових.

Також він додав, що в вперше в Україні зʼявиться воєнний завод із виготовлення дронів. Зеленський також згадав про Кримську платформу, про оновлння Хартії стратегічного партнерства з США, про Саміт Україна – ЄС.

"Наша мета – імплементація Угоди про Асоціації. За підрахунками, виконано більше 60% всіх зобовʼязань за угодою, 25% – тільки у цьому році", – зазначив він.

Президент підкреслив, що вперше спільно з Великобританією реалізується проєкт розвитку ВМС України. З Туреччиною будують перший корвет, укладено 4 угоди з Францією на великі інвестиційні проєкти.

Зеленський також повідомив про внесення законопроєкту про множинне громадянство. Президент відзначив, що наступного року запрацює Українська авіакомпанія, підкреслив цифровізацію завдяки "Дії".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

"Розпочато судову реформу в Україні не вперше, але вперше її буде доведено до кінця. Верше за 30 років вперше проголосована земельна реформа. Вперше за 30 років починаємо облаштування державного кордону по всьому периметру. Ми прийняли закон про територіальну оборону. Ми затвердили деокупацію Криму, почали системну боротьбу з олігархами. І я впевнений, що Україна в цій боротьбі переможе", – зазначив він.

Президент додав, що наприкінці промови хоче говорити про головне – про державу "без прикрас". Він заявив, що без прямих перемовин із Росією війна не закінчиться.

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, про запланований на 1 грудня виступ президента стало відомо 23 листопада. Анонсувалося, що президент говоритиме про ситуацію в Україні та становище держави на міжнародній арені.

Речник президента Сергій Никифоров вранці перед виступом анонсував, що у промові будуть "родзинки і несподіванки".

А депутати "Слуги народу" тим часом вдягнулися у футболки "За президента. Проти олігархів".

Паралельно із виступом президента під стінами парламенту відбувається мітинг. На 9 годину зібралися представники руху SaveФОП, які виступають проти касових апаратів, а на 10 годину заплановані акції політичних партій і ГО "Національний корпус", "Рух опору капітуляції", "Демократична сокира", "Справа громад".