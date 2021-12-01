Єрмак: "​Для дестабілізації ситуації в Україні будуть використані люди, яким не подобається закон про олігархів"

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що зовнішня загроза і дестабілізація в країні - це два рівносильні і пов'язані фактори. Саме тому діяльність олігархів в Україні становить загрозу самому існуванню держави.

Про це керівник ОП розповів в інтерв’ю РБК-Україна, коментуючи заяви Володимира Зеленського пор втягування бізнесмена Ріната Ахметова у державний переворот.

"Згідно з тією інформацією, яку ми отримали від міжнародних партнерів, велика ймовірність, що для дестабілізації ситуації в Україні будуть використані люди, яким не подобається закон про олігархів. Я вважаю, що президент України дуже коректно і дипломатично озвучив частину цієї інформації, і навіть запропонував цій людині ознайомитися з наявними матеріалами. Тому що, на думку Володимира Зеленського, пана Ахметова намагаються навмисно втягнути в атаку на власну державу", - пояснив Андрій Єрмак.

Він упевнений, що в президента були серйозні підстави для таких тверджень і "ці підстави глибоко вивчаються правоохоронними органами".

"Я знаю, що вони це роблять, причому роблять у співпраці з нашими міжнародними партнерами. І сьогодні потрібно бути дуже уважними. Коли президент назвав прізвище одного з великих бізнесменів, він кілька разів підкреслив, що, на його думку, людину намагаються втягнути в цю історію. Ми з вами зараз говоримо про багату людину, але неправильно сьогодні називати когось олігархом... Назвати когось олігархом можна буде тільки через 6 місяців, коли реєстр буде сформований", - сказав Андрій Єрмак.

Він уточнив, що тільки наявність двох обов'язкових факторів - впливу на політику і на ЗМІ - робить багату людину олігархом.

"Наш народ втомився чекати. Кожен хоче бачити позитивні зміни не через 20 років, а вже сьогодні. Але ніхто не уявляє, який шалений опір зустрічають будь-які кроки команди Володимира Зеленського, спрямовані на зміну старої олігархічної системи. Тому ми дійшли висновку, що системні зміни неможливі без такого закону і без послідовного позбавлення від впливу олігархів на владу", - пояснив керівник Офісу президента.

Він пояснив, чому функція ведення реєстру олігархів тимчасово покладена на Раду національної безпеки та оборони.

"Атакуючи державу, по суті, разом із зовнішнім агресором, олігархи загрожують самому існуванню України... Ще й тому, що там представлені керівники всіх ключових державних органів... Для нас важливо кардинально і системно зміцнити політичні та економічні інститути. Коли зміни набудуть незворотного характеру, необхідність у втручанні РНБО відпаде", - зазначив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, у пʼятницю президент Володимир Зеленський на брифінгу повідомив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту. До цього причетні громадяни України та Росії, при цьому обговорювалося залучення Ріната Ахметова. "У нас є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті. Що будуть залучені мільярд доларів. Я вважаю, що це операція - його втягують в війну проти держави України", – заявив президент.

Ахметов на це відповів, що інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування його в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею.

Пізніше журналіст американського видання BuzzFeed Крістофер Міллер повідомив у Twitter, що державний переворот нібито планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які перебувають в окупованому Криму. Серед них згадувалося і ім’я Едуарда Федосова.

У цьому списку також фігурував колишній заступник голови Державної міграційної служби України та колишній високопоставлений чиновник МВС Василь Грицак. Він заперечив інформацію про участь у заколоті, як і Федосов.

29 листопада СБУ відкрила провадження за фактом підготовки державного перевороту. За даними спецслужби, захоплення державної влади готували громадяни Росії та України. Детальнішу інформацію в СБУ пообіцяли повідомити згодом.

30 листопада прем’єр Денис Шмигаль в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що за підготовкою держперевороту в Україні стоїть Росія. Держпереворот, за його словами, готувався з метою повалення прозахідного уряду в Україні.