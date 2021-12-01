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Речник Зеленського: "У щорічному посланні президента будуть деякі родзинки"

Глава держави говоритиме перед парламентом про те, що вважає найважливішим на даний момент. 

Речник Зеленського: "У щорічному посланні президента будуть деякі родзинки"
Фото: Макс Требухов

Президент Володимир Зеленський у щорічному зверненні до парламенту говоритиме про стан України на цей момент і про становище держави на міжнародній арені.

Речник президента Сергій Никифоров у кулуарах парламенту повідомив журналістам, що Зеленський говоритиме і про врегулювання ситуації на Донбасі та про те, що він загалом вважає найважливішим зараз повідомити народним депутатам та всій нації.

"Багато різних тем, будуть і деякі родзинки, наскільки я знаю, несподіванки. Але зараз підтримаю інтригу", – зазначив Никифоров.

Він відмовився говорити про те, чи зачіпатиме президент тему ймовірної підготовки державного перевороту. 

Никифоров також додав, що наразі в Офісі президента не розглядають питання введення воєнного положення на тлі інформації про можливу ескалацію з боку Росії. 

"Таких розмов не ведеться", – додав прессекретар президента.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик також у кулуарах прокоментувала, що її політсила очікує від традиційного президентського звернення. Вона вважає, що "нічого нового президент сьогодні не скаже". 

Нагадаємо, президент почне свій виступ перед Радою сьогодні о 10 годині. Паралельно з цим в урядовому кварталі заплановано декілька масових акцій. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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